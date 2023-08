Top of the Top Sopot Festival 2023. Maciej Stuhr zaproponował własne "MAŁE REFERENDUM". Reakcja publiczności była jednoznaczna

Top of the Top Sopot Festival 2023 , czyli czterodniowe święto muzyki, które TVN zorganizował w Operze Leśnej, właśnie oficjalnie dobiegło końca. Ostatni z zaplanowanych koncertów dla odmiany nie obfitował we wpadki czy kontrowersje, lecz padło w nim wiele politycznych apeli, a artyści nawoływali, aby widzowie nie zapominali o czekającym nas wkrótce obywatelskim obowiązku.

Maciej Stuhr i jego "małe referendum". Tak drwił z planów PiSu

Szanowni państwo, powoli zbliżamy się do zwieńczenia tego koncertu oraz całego sopockiego festiwalu. Żeby ten koncert w pełni wpisywał się w ducha dzisiejszych czasów, zaproponować chciałbym dla państwa małe referendum. Przygotowałem cztery pytania. Jeżeli państwo będą chcieli odpowiedzieć "tak", proszę bić mocniej prawą ręką, jeżeli "nie", to mocniej lewą. I wszystko będzie jasne - mówił, a publika reagowała śmiechem.

"Małe referendum" Macieja Stuhra w Sopocie. "Jesteśmy za sprzeciwem. Czy jakoś tak"

Jakie pytania zaproponował? Jedno z nich dotyczyło samego Sopotu, kolejne nawiązywało do niechęci rządu do Niemiec, następne do bariery na granicy Polski i Białorusi, a ostatnie do tego, że jak celowo skonstruowano zawarte w referendum pytania.