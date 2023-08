Top of the Top Sopot Festival 2023. Znamy tegorocznego laureata Bursztynowego Słowika!

Top of the Top Sopot Festival, czyli coroczne święto muzyki organizowane w Operze Leśnej w Sopocie, jak zawsze budzi spore emocje. W tym roku organizatorzy zaskoczyli pokaźnym line-upem, w którym znaleźli się m.in. Agnieszka Chylińska, Katarzyna Nosowska, Michał Szpak czy Margaret. To zresztą dopiero początek muzycznych (i nie tylko) niespodzianek, do czego przyzwyczaiła nas zeszłoroczna edycja wydarzenia.

To oni walczyli o Bursztynowego Słowika podczas Top of the Top Sopot Festival 2023

Tegoroczny Top of the Top Sopot Festival, podobnie jak w latach poprzednich, nie miałby racji bytu bez słynnego konkursu o Bursztynowego Słowika. Walka o legendarną w muzycznych kręgach statuetkę miała miejsce właśnie drugiego dnia wydarzenia, a o wyróżnienie starało się siedmioro artystów, w tym jeden spoza granic naszego kraju.

Reprezentantem zagranicznym podczas tegorocznego plebiscytu jest Aden Foyer, który o wygraną walczył z utworem "The Ballet Girl". Oprócz tego widzowie mieli okazję usłyszeć na scenie: Rubensa z piosenką "Pantera Disco", "Gambino" Darii ze Śląska, "Nie broń mi" z repertuaru Effy, Paulę Romę i "Śmiało", "Od nowa" Kwiatu Jabłoni oraz "Ziemia mi się pali" w wykonaniu Bovskiej.

Top of the Top Sopot Festival 2023. Wiemy, kto wygrał Bursztynowego Słowika

Po tym, jak zaprezentowali się wszyscy artyści z tegorocznej stawki, przyszła pora na głosowanie. Niedługo potem ogłoszono, kto zdaniem widzów najmocniej zasłużył na wyróżnienie w postaci Bursztynowego Słowika. W tym roku statuetka powędrowała do Kwiatu Jabłoni.

