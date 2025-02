Tori Spelling odebrała 13-LETNIĄ córkę ze szkoły

Wszystko, co Tori zrobiła do tej pory, to chęć, abym wrócił do zdrowia i był szczęśliwy. Wyrządziłem tej kobiecie wiele krzywdy i bólu. Po prostu niszczyłem ją rok po roku, dzień po dniu. Do końca życia będę miał świadomość, że zepsułem coś, co było naprawdę piękne - wyznał w wywiadzie skruszony McDermott.