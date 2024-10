"Totalne remonty Szelągowskiej". Ujawniono, kto PŁACI za metamorfozy domów i mieszkań. Zaskoczeni?

Dorota Szelągowska od lat spełnia się jako ekspertka od remontów i urządzania wnętrz. Swoją wiedzą w tym zakresie dzieli się w kilku programach emitowanych przez TVN: "Dorota Was urządzi", "Domowe rewolucje" czy "Totalne remonty Szelągowskiej".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Dorota Szelągowska o dziewczynie syna: "Znam ją od dziecka. Jest trochę jak taka córeczka..."

"Totalne remonty Szelągowskiej" są reżyserowane?

O tym ostatnim z formatów Dorota Szelągowska i inne osoby z ekipy opowiadały w "Tajemnicach produkcji". Córka Katarzyny Grocholi zdradziła, od czego zaczyna się metamorfoza domu czy mieszkania, zaś stolarz Dariusz Wardziak otworzył się na temat presji czasu na planie. Z kolei reżyser i jednocześnie producent programu, Piotr Kuźniak, ujawnił, czy "Totalne remonty Szelągowskiej" są reżyserowane.

Zazwyczaj scenariusz do programu telewizyjnego, takiego studyjnego, gdzie wszystko jest ułożone, jest drabinką, którą się realizuje krok po kroku. Tutaj tak naprawdę on służy dosyć przyziemnej historii, ale bardzo ważnej dla produkcji. On jest podstawą do stworzenia planu pracy, czyli co mamy zrobić każdego dnia. Co nie znaczy, że nie dzieje się tak, że wszystko się totalnie wywraca, ale myślę, że to jest właśnie też bardzo fajną cechą tego programu i siłą, że czasami leci na pełnej improwizacji, która wynika z tego, że właśnie w takich warunkach jesteśmy. I dzięki temu wychodzi z tego bardzo dużo fajnych, naturalnych, zaskakujących sytuacji, nie tylko dla nas - wyjaśnił.

Producent "Totalnych remontów Szelągowskiej" zdradza, kto finansuje metamorfozy

Zapytany zaś, kto płaci za metamorfozy czterech kątów uczestników, powiedział:

Jako producent powiem, że bardzo wiele podmiotów finansuje ten program. Ja myślę, że to jest taki olbrzymi tygiel, na który się składa praca sponsorów, bez których byśmy tego w ogóle nie zrobili, biorąc pod uwagę realia i ceny, i to wszystko, co się wydarza w naszej gospodarce. Praca TVN-u, który emituje ten program i przede wszystkim wpadł na pomysł, żeby taki program robić. No i my wszyscy dorzucamy do tego cegiełkę w postaci pracy.

Podkreślił, że bohaterowie show nie pokrywają żadnych kosztów związanych z remontem.

To jest coś, co dostaje, to jest ta zmiana, niejednokrotnie ma go pchnąć do jakiegoś nowego kroku. Tak to zostało wymyślone i na szczęście. Wiemy, że jest bardzo dużo pomysłów na świecie, które są świetne, ale się nie finansują. Ten się finansuje, więc to jest bardzo fajny element tego formatu - przekonuje.

Zaskoczeni?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.