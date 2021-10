Towarzyszka Grimes oddaje się lekturze "Manifestu komunistycznego" po zerwaniu z multimiliarderem Elonem Muskiem (ZDJĘCIA)

Hmm 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Ona robi fajną muzykę, ale bez przesady. Taką do posłuchania czasem, bez rewelacji, nic odkrywczego. Poza tym to tylko muzyka. Plus jakieś zakłada fikuśne stroje i macha mieczem, również niezbyt wybitnie. W zasadzie oceniając przez pryzmat samej twórczości to nie rozumiem, skąd wynika rozmach jej kariery i obstawiam, że sporo zawdzięcza jakimś układom, a także ostatecznie Elonowi. Ma się natomiast za nie wiem kogo. Jej wpisy na IG są do bolu pretensjonalne, jakby za każdym razem miała do przekazania jakieś przełomowe odkrycie, nam pachołkom nieznane. Podczas gdy jest to jeden bełkot, a jak przyjdzie co do czego, gdy pytają o konkrety, to „w tej chwili nie potrafi wyrazić swoich poglądów politycznych”. Czy cokolwiek w tej chwili potrafi oprócz zrobienia sobie zdjęcia w stylu „jestem taka rebel”? Ma 33 lata, nie 23, to chyba już cokolwiek wiedzieć powinna o sępich poglądach politycznych i społecznych. A jeśli ich nie ma, po co udaje? Ona z daleka krzyczy zaburzeniami. Najśmieszniejsze jest to, jak ciągle we wpisach czy wywiadach podkreśla, jak to ona i Elon są podobni, jacy są równi, jak oboje mają silne osobowości i pochłonięci są niesamowicie ważną pracą. Przecież ona jest dziewczyną jakich milion, ma jedynie ciut bardziej niszowy styl niż przeciętna instagramerka, a poza tym, co ją czyni wyjątkową? Czym zmienia świat, śmiesznymi uszami elfa? Elon ma za sobą trochę więcej dowodów na swoją alfa-osobowość i firmuje naprawdę nowatorskie, niesamowite projekty. A ona robi fajne piosenki w sumie o niczym i zdjęcia z mieczem na IG. Większość ludzi zna ją z tego, że jest (była?) partnerką Elona, a chyba niewielu usłyszało o nim dzięki niej.