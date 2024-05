Travis Scott wywija z turystami przy greckim porcie. Co za ruchy! (WIDEO)

Celebryci na przestrzeni minionych dni z całymi sztabami stylistów przygotowywali się do Met Gali , aby zdobyć nieco uwagi mediów podczas przejścia po czerwonym dywanie. W tym samym czasie inni stawiają na pełnie relaksu i bawią się wraz ze zwykłymi turystami.

Travis Scott co prawda ogłosił kolejną trasę koncertową pod nazwą "Utopia", ale raczej nie planuje zajmować sobie głowy promocją nadchodzących wydarzeń. Zamiast tego wybrał się na wakacje do słonecznej Grecji , gdzie zafundował sobie rozrywkę znaną każdemu przeciętnemu człowiekowi.

Travis Scott wywija z Grekami

Travis Scott do tej pory spokojnie obchodził się bez paparazzi czyhających na każdym kroku, dzięki czemu mógł w pełni cieszyć się wypoczynkiem. Poczuł się na tyle swobodnie, że przebywając w jednym z lokali położonych tuż przy greckim porcie, dołączył do pozostałych turystów i urządzili sobie potańcówkę. Do sieci już trafiło sporo nagrań, na których widać świetnie bawiącego się rapera.