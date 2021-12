Travis Scott ZABIERA GŁOS po tragedii na Astroworld! Raper NIE CZUJE SIĘ ODPOWIEDZIALNY

Charlamagne zapytał rapera, czy czuje się odpowiedzialny za to, co się wydarzyło. Chociaż Travis przyznał, że był twarzą festiwalu, to twierdzi, że jego głównym obowiązkiem jest dowiedzieć się teraz, co poszło nie tak i jak temu zapobiec w przyszłości. Innymi słowy muzyk nie wziął na siebie odpowiedzialności. Chociaż dziennikarz kilkukrotnie naciskał na rapera, by powiedział, kto jest odpowiedzialny za tragiczne wydarzenia, ten nie wskazał winnego.