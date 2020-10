"Trendsetterka" Agnieszka Woźniak-Starak paraduje chodnikiem w "oryginalnych" butach za 4,5 tysiąca (ZDJĘCIA)

W poprzedni weekend celebrytka miała nie lada okazję do świętowania - jej przyjaciółka Zofia Ślotała w końcu stanęła na ślubnym kobiercu z Kamilem Haidarem . Na ślubie i hucznym weselu nie mogło zabraknąć Woźniak-Starak, która udostępniła na swoim profilu instagramowym relację z ceremonii, a także z towarzyszącej jej imprezie. Zabawa w pałacyku pośród największej śmietanki towarzyskiej trwała do białego rana.

Przyjaciółka zdradziła ksywkę Agnieszki Woźniak-Starak w "DDTVN"

Tymczasem dziennikarka wciąż dzielnie wypełnia obowiązki prowadzącej Dzień Dobry TVN, najwyraźniej coraz lepiej odnajdując się w "nowej" roli. W niedzielę Agnieszka po raz kolejny została przyłapana przez paparazzi przed studiem DDTVN, gdy po odbytej zmianie zmierzała do zaparkowanego nieopodal samochodu. Znana ze swojej słabości do luksusowych marek celebrytka wybrała na tę okazję czarny płaszczyk w białe litery, błękitne jeansy i czarną torbę. Tym, co zwracało największą uwagę, były niezaprzeczalnie oryginalne botki Maison Martin Margiela przywodzące na myśl krowie racice, za które gwiazda musiała zapłacić ok. 4500 złotych.