Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga debiutują jako prowadzące "Dzień Dobry TVN": "Ciekawe, czy będzie między nami ISKRZYŁO"

Klaudia El Dursi snuje plany o "Dzień dobry TVN": "Panu Edwardowi się nie odmawia"

Kochane, no to z przytupem, bo Wy jesteście petardy - mobilizowała je Paulina Krupińska .

A będą kłótnie? - zapytała Agnieszka. To zupełnie tak, jakbyś wchodziła w nowy związek. Nie wiesz, co cię czeka, ale jest ekscytująco - skwitowała.

Pierwszy dzień Agnieszki i Ewy przebiegał raczej bez większych zakłóceń, a w międzyczasie na stronach programu w mediach społecznościowych zaczęły się pojawiać pierwsze recenzje. Co ciekawe, zdecydowana większość okazała się pozytywna dla obu pań i fani chwalili to, jak szybko złapały wspólny język.

"Fajne prowadzące, wiedzą, o czym mówią i to od razu słychać" , "Choć przyzwyczajeni byliśmy do duetów mieszanych, Agnieszka i Ewa bardzo mi się podobają", "Bardzo przyjemnie się ogląda nowy damski duet" - czytamy.

Niestety, jak to zwykle bywa, nie zabrakło też kilku bardziej krytycznych głosów. Nie odnosiły się one jednak do profesjonalizmu samych zainteresowanych, lecz do ich... obuwia.