Trooping the Colour 2024: Romantyczna scena przed Pałacem Buckingham. Doszło do zaręczyn (WIDEO)

Gość 2 godz. temu zgłoś do moderacji 48 1 Odpowiedz

Co nas obchodzi Brytania?? Zobaczycie co w Sosnowcu wyprawiają . Skatowali chłopaka na dniach Sosnowca bo bronił innego i za to zginął. I żaden z tłumu ludzi co tam byli nie zareagował na to jak go we trójkę kopali mimo ze dziewczyna jego wolała o pomoc!!!! Zobaczcie co to się dzieje w naszym kraju!