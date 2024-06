Znudzony Książę Louis ponownie skradł show na balkonie Pałacu Buckingham, prezentując cały wachlarz min (ZDJĘCIA)

Na ten dzień Brytyjczycy czekali od kilku miesięcy. Mimo rozmaitych teorii spiskowych o ukrywaniu bolesnej prawdy i doniesień na temat jej pustego kalendarza do końca roku, księżna Kate triumfalnie pojawiła się dziś na wydarzeniu rangi państwowej, po raz pierwszy od usłyszenia szokującej diagnozy. Oczywiście udział w paradzie Trooping the Colour nie oznacza jej pełnoprawnego powrotu do pełnienia funkcji reprezentacyjnych, lecz daje wielką nadzieję na to, że odzyskuje siły, tocząc dzielną walkę z chorobą nowotworową.