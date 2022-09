Trumna z ciałem królowej Elżbiety II dotarła do Londynu! Książę Harry, Meghan, król Karol III z małżonką przyszli oddać hołd (ZDJĘCIA)

Ola 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Dla mnie to wszystko jedna wielka szopka dla gawiedzi.Tak ona była symbolem epoki i znała kilka pokoleń wielkich tego świata.Ale monarchia w UK to już tylko teatrzyk i nie ma nic wspólnego z realną władzą. Że Anglicy dalej chcą w to brnąć i utrzymywać tyle darmozjadów to na prawdę się dziwię.W innych krajach co jest monarchia, jest tylko król i najbliższą rodzina a nie setki pociotków których się lansuje i daje tytuły.A tu podniecają się co jakas mizerna aktorka Megan zjadła co zrobiła,jak cioteczna wnuczka wyglądała przy oglądaniu kwiatów itd. I utrzymuje się z podatków licznych członków rodziny ale też setki pracowników,których wymagają te zamki i protokoły.