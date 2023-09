Trwa WALKA Nergala ze ŻŁOBKIEM. Jest decyzja administracji! Internauci oburzeni: "Niech się wyprowadzi na wieś"

Ola 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Nie trawie go,ale nie ma nic gorszego niz piszczace,wrzeszczace smrody i ujadajace non stop psy. 3 lata temu przed oknami zrobiono mi plac zabaw i trzeci rok czekam az zrobi sie chlodno. To jest nie do wytrzymania,ja nie rozumiem co hustawka w gore to wrzask jak na rockofellerze i tak np.1,5 h. Zeby bylo ciekawiej nade mna smarkacz odkad skonczyl rok ,a ma juz 10 lat biega,tupie,przewraca stolki i z tatusiem gra w pilke i tak do godz.12 w nocy. Wszystko to uzupelniaja zostawiane same lub siedzace kundle na balkonach i calymi dniami ujadajace. Odchowalam juz dzieci ,ale jak tylko gdzies zaczynely cos glosniej wrzeszczec czy cos zawsze tlumaczylam,zwracalam uwage,wyrosly na madre i ulozone .Nie ma nic gorszego jak rodzic pozwala na wszystko tlumaczac ze to dziecko,czy psiarz mowiacy ze pies musi szczekac bo od tego jest i co on ma zrobic.