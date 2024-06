Tryskający świetnym humorem Zbigniew Zamachowski "przyłapany", jak parkuje samochód na skrzyżowaniu i gna na audycję (ZDJĘCIA)

Kiki 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mam prośbę do tych "gwiazd", skoro myślą, że jak stać ich na mandat, to mogą parkować w niedozwolonych miejscach, to niech wspomogą matki i rodziców, którzy np nie mają gdzie zaparkować przed przychodnią zdrowia i krążą szukając miejsca, często przegapiając godzinę wizyty. Plus zakaz też zakazowi nie równy. Stając tak na skrzyżowaniu , czy przed pasami, stwarzasz zagrozenie, ograniczasz widoczność. My z mamami przed przedszkolem stawaliśmy czasem na chodniku, ale tam była możliwość wyminiecia auta nawet jak szło się z wózkiem. Plus postój był na 5 min. Oczywiście raz jakaś starsza Pani się przyczepiła, ale powiedziałam jej, że to nie nasza wina, że przed przedszkolem nie ma gdzie zaparkować. I że proszę by była wyrozumiała bo jestem pracująca mama i zaraz drugie dziecko do szkoły zawożę a jq do pracy.