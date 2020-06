Trzyletnia Klara Lewandowska szlifuje DWA JĘZYKI jednocześnie: "O, NEIN!"

Lol 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wielkie mi halo, to normalne jak się mieszka za granicą. Mieszkamy za granicą od 4 lat i moje dzieci w wieku 4 lat tak zasuwają po niemiecku, że nie jednego by zawstydziły. Plus język polski rzecz jasna. Przestańcie robić "ą ę" z Klary Lewandowskiej. Normalnie rozwijające się dziecko, jak miliony innych. Niczym szczególnym to dziecko się nie wyróżnia. Zaczynając od urody po inne... Mało tego jej rodzice chwalą się że jest nadaktywna ruchowo itd. To nie jest dobrze, tzn ze dziecko jest nadpobudliwe...