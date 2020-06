Podekscytowana Anna Lewandowska boksuje się z 3-letnią Klarą. Fanki nie kryją zachwytu: "Jesteś matką IDEALNĄ" (FOTO)

Choć Anna Lewandowska ma teraz wszelkie prawo do urlopu macierzyńskiego (i co za tym idzie - ograniczenia aktywności w mediach społecznościowych), można odnieść wrażenie, że celebrytka ze wzmożoną intensywnością dzieli się w sieci rodzinnym szczęściem. Świeżo upieczona mama Laury z nieskrywaną przyjemnością ukazuje kulisy swojego gwiazdorskiego życia, dzieląc się z fanami licznymi zdjęciami ukochanych pociech. Oprócz tego trenerka robi, co może, by wrócić do formy sprzed ciąży, chwaląc się na Instagramie swoją pociążową sylwetką i niemal płaskim już brzuchem.