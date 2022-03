Turia Pitt cudem uszła z życiem, wydostając się z pożaru. Tak dziś wygląda uczestniczka tragicznego ultramaratonu (ZDJĘCIA)

hmmm 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Inaczej na to się patrzy, kiedy wybór jest między życiem, a śmiercią. W jej sytuacji pozostaje radość z tego, że przeżyła. Dzieci mają matkę, a mąż żonę. Najlepiej jeśli ktoś jest zdrowy i nie ma żadnej wady, ale założę się, że wielu rodziców chorych dzieci, czy dzieci chorych rodziców, albo kochający mężowie/żony, wiele by dali, by ktoś z rodziny nie umarł, tylko np. by żył jak ta kobieta. Wiadomo, że do ludzi, którym nic nie jest nie ma porównania, ale to zawsze nie jest śmieć, a widać, że kobieta nawet może wziąć dziecko na ręce, ma jakąś swoją misję, nie załamała się i nie zachorowała na depresję, więc są tego jakieś pozytywne strony. Jakby tak się kończyło np. chorowanie na raka zamiast w trumnie, w sensie, że człowiek pozostaje okaleczony, ale sobie dalej żyje, to też wiele osób by było zadowolonych, że chociaż doszło do oszpecenia, to jednak ocalili życie. To straszne wydarzenie, ale śmierć jeszcze gorsza.