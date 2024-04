TVN reaguje na aferę wokół przeszłości Dagmary Kaźmierskiej. Podjęto stanowcze kroki

W końcu 1 godz. temu zgłoś do moderacji 61 2 Odpowiedz

Tylko jak my – widzowie normalnie ludzie się delikatnie mówiąc wkurzy my i postanowimy i damy znać że nie chcemy takiej patologii oglądać to wtedy nagle oni są wydygani i wszystko zdejmują z anteny. Sami z siebie nie mają ani kszty moralności ani przyzwoitości. To są wie prze, które będą serwować nam taki syf na jaki my pozwolimy. Dlatego czas zacząć reagować szybciej niż tym razem. I mają rację ci którzy piszą że teraz Kraśko, Oświęcimski i wiele innych patologii też powinno zniknąć z telewizji