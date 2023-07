TVN żegna się z kolejnymi prowadzącymi! "Nasze drogi się rozchodzą". Fani nie są zadowoleni

Widzowie TVN dopiero co musieli przepracować rozstanie z aż pięcioma gospodarzami pasma śniadaniowego , a stacja już wzięła się za kolejne "porządki". Wygląda na to, że nawet największe dziennikarskie gwiazdy z Wiertniczej nie mogą być w stu procentach pewne swojej przyszłości. Tym razem zmiany zaszły w popularnej Uwadze! . Jak dowiadujemy się z facebookowego profilu, z formatem pożegna się dwóch głównych prowadzących.

Zmiany w "Uwadze!" TVN. Więcej ich już nie zobaczymy

Chcieliśmy bardzo podziękować Zbigniewowi Łuczyńskiemu oraz Tomaszowi Kubatowi za wieloletnią współpracę, oddanie i zaangażowanie. Za to, że wszyscy mogliśmy czerpać z ich wiedzy i dziennikarskiego doświadczenia. Zdobyli zaufanie widzów, spotykali się z nimi, rozmawiali, nieśli pomoc i dawali nadzieję. Zawsze profesjonalnie, z sercem i życzliwością. Nasze drogi rozchodzą się, ale wierzymy, że czekają na Was dalsze sukcesy zawodowe .

Stacja podkreśliła przy tym, że nie cały zespół "poszedł do wymiany". Widzowie wciąż będą mogli oglądać niektóre znajome twarze. Do tego zapowiedziano debiut pierwszej kobiety w roli gospodyni Uwagi!.

Rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnego sezonu, który wróci na ekrany w nowej formule i z nowym składem prowadzących, którzy wraz z Ryszardem Cebulą będą relacjonować ważne społecznie sprawy. Jesienią dołączy do zespołu Daria Górka, pierwsza kobieta w roli prowadzącej program "Uwaga" oraz nasi dotychczasowi reporterzy Tomasz Patora i Jakub Dreczka, którzy będą łączyć rolę gospodarza programu z pracą reporterską w terenie, pozostając blisko codziennych ludzkich spraw.

Widzowie TVN nie chcą zmian

Jeżeli prowadzący odeszli z własnej woli, to rozumiem, natomiast jeżeli to decyzja TVN to będziecie tracić na tym. Bo idealnie pasowali do tego programu; Nie znam powodu ich odejścia, ale mimo wszystko wielka strata TVN-u. Mega dziennikarze z pasją i zawziętością. Niewielu takich jest - czytamy w komentarzach pod oświadczeniem na Facebooku.