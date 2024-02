TVP jednak nie wyśle Justyny Steczkowskiej na Eurowizję? Jeden wpis wywołał NIEPOKÓJ wśród fanów wokalistki

Stylistka 27 min. temu zgłoś do moderacji 13 3 Odpowiedz

Zastanawiam się, skąd wzięła się ta maniera podczas wywiadów, gdy tzw. gwiazda i w trakcie zadawania jej pytań i w trakcie odpowiedzi na nie w ogóle nie patrzy na rozmówcę, tylko błądzi wzrokiem wszędzie dookoła, odwraca głowę od pytającego. Zadaję sobie to pytanie po zamieszczonym tu wywiadzie z niejakim Musiałowskim (ale jest jakaś epidemia powszechna). Nie dość, że koleś urody niewyględnej mówiąc eufemistycznie, nie dość że brylantyna (albo łojotok?) przykleiły mu do czaszki całe owłosienie, to jeszcze te miny, to wywracanie oczami na przemian z zezowaniem - są nie do zniesienia. Czy on (i jemu podobni) nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo są śmieszni z tym swoim zblazowaniem? Litości!