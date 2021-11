TVP nie chce pokazać reklamy biżuterii z Katarzyną Zillmann CAŁUJĄCĄ SWOJĄ DZIEWCZYNĘ!

Kierownik 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Ten proceder prania ludziom mózgów trwa od kilkunastu dobrych lat. Przesuwa się granice coraz dalej, coraz dalej, po kroczku i teraz normą jest coś co nigdy nie było i dostają po łapach ci którzy nie idą z prądem. MUSISZ akceptować wszystko. Klękanie przed meczami bo BLM, wpuszczanie uchodźców którzy się nie asymilują, poprawność która przekroczyła ramy absurdu, LBGT do którego tylko dopisują kolejne literki, jakieś niebinaria, płynne płcie. Gdyby nasze babki wstały z grobów z powrotem by się przewróciły. I nie mówcie że teraz jest ok, że idziemy z postępem, bo idzie to w coraz gorszym kierunku, oddalamy się od tradycji, wartości, moralności. Niby trzeba wszystkich tolerować ale ludzie są egoistami, liczą się tylko ich zachcianki i potrzeby. A największym przykładem w jakim kierunku to idzie jest walka o klimat. Gdzie na szczyt klimatyczny poleciało kilkaset prywatnych odrzutowców i limuzyn dyskutować jak można docisnąć nas, którzy produkujemy minimalne ilości zanieczyszczeń. Tymczasem kopalnie węgla brunatnego w Niemczech mają się dobrze, bogacze korzystają ze wszystkiego bez umiaru, a nam za chwilę na rachunki nie starczy. Ale ludzie podzieleni, to nie jest ważne. Ważna jest para homo całująca się w tv. Influenserki, tiktokerki, instagramerki, celebrytki... Ta cywilizacja musi upaść.