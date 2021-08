Tokio 2020. Dziewczyna Katarzyny Zillmann RZUCA SIĘ W RAMIONA UKOCHANEJ po powrocie z igrzysk. Słodko? (ZDJĘCIA)

suveren 3 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Sport powinien być czysty tzn. nie można go wykorzystywać do polityki oraz afiszować się w nim swoją orientacją! Nie mam nic do LGBT, ale nie zgadzam się na afiszowanie się jak wyżej i oczekiwanie na poklask.....Jeśli jest to sprawka dziennikarzy,że nakręcają tą spiralę nienawiści należy z naszej kadry wykluczyć wszystkich z LGBT i będzie spokój!