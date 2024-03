TVP odpowiada Joannie Kurskiej. Stacja żąda przeprosin i ASTRONOMINCZEJ KWOTY

Joanna Kurska wstępuje na drogę sądową. Stanowcza reakcja władz TVP

Po kilku dniach sprawa nabrała szybszego biegu. To właśnie zarząd publicznego nadawcy zdecydował o wystosowaniu pisma do Joanny Kurskiej z żądaniem "zaprzestania działań naruszających dobre imię Spółki i członków jej organów oraz usunięcia skutków tych naruszeń". Mają one odnosić się do oskarżeń o "rzekomym nakłanianiu do składania fałszywych zeznań w prokuratorze przeciwko byłemu kierownictwu TVP w zamian za możliwość produkowania dla Spółki".