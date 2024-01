Joanna Kurska pracowała z BYŁYM i obecnym mężem. Kim jest Tomasz Klimek? Media wyliczyły, ile miał zarobić w TVP

Tomasz Klimek był zatrudniony w TVP

W TVP jest ogromne zamieszanie z powodu odmowy Mel C, bo wizerunkowo to kłopot. Teraz jest szukanie winnego, kto jest za to odpowiedzialny. Trzeba go znaleźć. Problem w tym, że ci, którzy są za to odpowiedzialni, wpadli na pomysł, żeby zrzucić to na Klimka. Tylko ten pomysł był głupi, bo on przy tym koncercie nie pracuje. Nie mógł zapraszać Mel C - donosił w 2022 r. serwis Plotek, powołując się na tajemniczego informatora z kręgów Telewizji Polskiej.