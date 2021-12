TVP uderza w Barbarę Kurdej-Szatan na koncercie "Murem za polskim mundurem": "NIE ZGADZAMY SIĘ NA TO"

Zła passa w życiu Barbary Kurdej-Szatan wciąż trwa i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Słynnym już wpisem, w którym nazwała Straż Graniczną "mordercami", aktorka rozpętała burzę i zraziła do siebie pół Polski (w tym również swoich pracodawców). Teraz spanikowana celebrytka desperacko usiłuje ocieplić swój wizerunek w mediach, niestety z opłakanym skutkiem.