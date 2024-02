TVP ujawniła pełne WYNIKI preselekcji do Eurowizji 2024. Edyta Górniak jednak wzięła udział i zaliczyła SROGĄ PORAŻKĘ

Jednym z najgorętszych tematów w rodzimych mediach są od kilku dni krajowe preselekcje, dzięki którym wyłoniono polskiego reprezentanta na Eurowizję 2024 . Od poniedziałku wiadomo, że ostatecznie do Malmo poleci wokalistka Luna , która zaprezentuje na scenie energetyczny utwór "The Tower" . Po raz kolejny nie obeszło się bez afery i kontrowersji wokół sposobu wyboru reprezentanta. Media zalała fala doniesień o rzekomym złamaniu regulaminu preselekcji.

TVP ujawniła pełne wyniki preselekcji do Eurowizji 2024. Są zaskoczenia

Pod naciskiem internautów i mediów eurowizyjnych, Telewizja Polska zdecydowała się opublikować pełen ranking 22 preselekcyjnych piosenek, które w ostatecznym głosowaniu komisji jury zdobyły choć jeden punkt . Przypomnijmy, że w poniedziałek ujawniono jedynie top 3, co po raz kolejny zostało odebrane jako brak transparentności. Jeśli chodzi o zasady oceniania, każdy z pięciu jurorów przyznał punkty od 1 do 10 dla swoich ulubionych dziesięciu zgłoszeń. Sporym zaskoczeniem może okazać się fakt, że w eliminacjach wzięła udział Edyta Górniak, której utwór "I Remember" zdobył jedynie 5 punktów i uplasował się na jednym z ostatnich miejsc .

1. Luna – The Tower – 34 pkt

2. Justyna Steczkowska – WITCH-ER Tarohoro – 33 pkt

=3. L.U.C., Dagadana, Kayah, RBFO, Laboratorium Pieśni – Jesień – Tańcuj – 23 pkt

=3. Marcin Maciejczak – Midnight Dreamer – 23 pkt

5. Natasza Urbańska – Who We Are – 22 pkt

6. nita – Thunder – 19 pkt

7. Bryska – Obca – 13 pkt

8. Sasi i Blascello – Karma – 11 pkt

9. Maciej Musiałowski – Znak – 10 pkt

10. Karolina Wielgus – Kwiatuszek – 9 pkt

=11. Happy Prince – Insatiable – 8 pkt

=11. Izdeb – Duch – 8 pkt

=11. My Friend Casino – Enslave – 8 pkt

=11. Izabela Zabielska – Nowhere To Go – 8 pkt

=11. Krystyna Prońko – Tempus Fugit – 8 pkt

=16. Paulina Wróblewska – Dni – 6 pkt

=16. Krystian Embradora – Rebel – 6 pkt

=18. Koko Die – If I Could – 5 pkt

=18. Edyta Górniak – I Remember – 5 pkt

=18. Pan Savyan – W Kolorku Amaretto – 5 pkt

=21. Kuba i Kuba – Światło – 4 pkt

=21. Piotr Odoszewski – Dzień noc – 4 pkt