TVP ZASKARŻONA przez fanów Eurowizji! Wszystko przez wygraną Blanki w preselekcjach. Fani konkursu im nie darowali

orka 4 min. temu

czy wy ludzie nie macie prawdziwych problemów w życiu, że zajmujecie się taką bzdurą tak intensywnie, jakby to była sprawa życia lub śmierci? jak zaczniecie mieć prawdziwe problemy albo będziecie umierać to gwarantuję wam, że histeria o Blanię to ostania rzecz jaka będzie was obchodzić. może tę energię, czas i pieniądze lepiej poświęćcie na pomaganie osobom w waszym otoczeniu, od tego świat owszem zrobi się lepszy, a od odkrycia czy bejba miała wygrać czy nie już niekoniecznie, bo to bez znaczenia dla losów świata.