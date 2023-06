TVP znów SZCZUJE na mniejszości w dzień Parady Równości. Haniebny materiał w "Wiadomościach" o społeczności LGBT

"Wiadomości" TVP szczują na Paradę Równości

Materiał z Parady Równości został zaprezentowany w kontrze do organizowanych na terenie całej Polski pikników dla rodzin. Najwyraźniej te dwa przedsięwzięcia zdaniem dziennikarzy TVP nie mogą obok siebie spokojnie koegzystować. Akcję aktywizowania rodzin przedstawiono (zupełnie słusznie) w samych superlatywach. Niestety, dla Parady tak ważnej dla ogromnej części społeczeństwa, nie znalazło się już ani jedno życzliwe słowo. Po raz kolejny mniejszości zostały wykorzystane jako narzędzie w kampanii wyborczej .

To Warszawa i Parada Równości z udziałem prezydenta Rafała Trzaskowskiego z PO. (…) Wśród coraz dłuższej listy żądań środowisk LGBT adopcja dzieci przez pary jednopłciowe, aborcja na życzenie czy prawo do zmiany płci u dzieci. Ta wizja nowego społeczeństwa wspierana przez opozycyjnych polityków stoi w kontrze do tradycyjnego modelu wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość - mogliśmy usłyszeć w Wiadomościach TVP.