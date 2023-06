Twierdzi, że ma największe USTA w Wielkiej Brytanii. Lekarze nie chcą jej już przyjmować (FOTO)

Sofia Lips pragnie mieć największe usta na świecie

Sofia Lips od jakiegoś czasu systematycznie decyduje się na powiększanie ust. Mało tego, często sama podaje sobie wypełniacze, co może grozić powikłaniami. 27-latka ma już w swoich wargach przynajmniej 100 ml wypełniacza i została okrzyknięta posiadaczką największych ust w Wielkiej Brytanii. To jej nie zadowala. Chce mieć największe usta na świecie.

Chociaż była to najbardziej bolesna operacja do tej pory, ponieważ nie mogłam usiąść przez 15 tygodni, to tak naprawdę nie zastanawiam się nad żadnymi konsekwencjami i rzadko mam jakieś obawy. Może pewnego dnia się obudzę i zdecyduję, że nie chcę już wyglądać sztucznie, ale na razie uwielbiam to.