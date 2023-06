Urodziła pierwsze dziecko w wieku 66 lat. Tak teraz wygląda jej pełnoletnia córka (FOTO)

Adriana Iliescu w młodości skupiała się na rozwijaniu kariery. Skończyła studia i zaczęła pracę jako nauczyciel akademicki. Wyszła za mąż jako dwudziestolatka, jednak nie spieszyło jej się do bycia matką. Problemy w małżeństwie i rozwód sprawiły, że kobieta jeszcze długo nie myślała o potomstwie.

Adriana Iliescu urodziła w wieku 66 lat

Dopiero po wielu dekadach samotna Adriana zapragnęła zostać mamą. Miała wtedy 66 lat, dlatego swoją decyzją wzbudziła wiele kontrowersji. Najbliżsi odradzali jej to, jednak kobieta była zdecydowana i bardzo zdeterminowana.

Ze względu na wiek Adriana zdecydowała się na zapłodnienie metodą in vitro . Po kilku próbach udało jej się zajść w ciążę. W styczniu 2005 roku w Bukareszcie przyszła na świat jej córeczka Eliza. Była wcześniakiem, dlatego musiała spędzić kilka tygodni na oddziale intensywnej terapii, a Adriana w tym czasie została zapisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsza matka na świecie.

Mojej córce radziłabym urodzić przed trzydziestką. Ale jeśli jej się to nie uda, uważam, że kobieta powinna w każdym wieku próbować mieć dziecko. To najpiękniejsze, co można dostać. Kiedy odejdziesz, jakaś cząstka ciebie będzie żyć dalej. Jeśli masz dziecko, nie zaznasz śmierci.