Kelly Healey jest NAJMŁODSZĄ babcią w Wielkiej Brytanii. Jej córka została mamą w wieku 14 lat

14-letnia Skye Salter mieszkała w Londynie z mamą i ojczymem, gdy nagle dowiedziała się, że spodziewa się dziecka. Trafiła do szpitala West Middlesex w Isleworth, gdzie lekarze powiedzieli jej, że jest już w 36. tygodniu ciąży. W sierpniu 2018 roku przyszedł na świat jej synek Bailey .

Została najmłodszą babcią w Wielkiej Brytanii

Kelly Healey to matka pięciorga dzieci, a swoją córkę Skye urodziła jako nastolatka. Wkrótce miało okazać się, że dziewczyna poszła w jej ślady, bo w wieku 30 lat Kelly została już babcią. Jakiś czas temu w rozmowie z "The Sun" Kelly zwierzyła się, że nigdy nie planowała mieć już wnuków w tak młodym wieku.

Nigdy nie spodziewałam się, że zostanę babcią tak szybko, ale nie było sensu krzyczeć na Skye o antykoncepcji i bezpiecznym seksie. Stało się. Wszystko, co mogłam zrobić, to zaoferować miłość i wsparcie (...). Moi przyjaciele uważają, że to zabawne, że mam wnuka. Zawsze myli im się z moim synem - wyjawiła w wywiadzie.