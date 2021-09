"Twoja twarz brzmi znajomo". Paulina Sykut-Jeżyna jako Kora! "TO WCALE NIE JEST TAKIE ŁATWE"

Bardzo chciałam wylosować piosenkę Kory. Pomimo że wychowywałam się na jej muzyce, uwielbiałam ją, i jest ona dla mnie artystką, która mnie zbudowała, to kiedy zaczęłam pracować nad jej piosenką, to pomyślałam sobie, to wcale nie jest wszystko takie łatwe; pomimo tego, że ta Kora wciąż śpiewa we mnie - powiedziała przed występem.