Paulina Sykut wystąpi w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! "To dla mnie SPEŁNIENIE MARZEŃ"

To dla mnie spełnienie marzeń, które drzemały we mnie głęboko - przyznała. Może sama je odsuwałam, bo w moim życiu przez ostatnie lata działo się bardzo dużo, miałam mnóstwo pracy, zostałam mamą. Udział w programie to kolejny życiowy etap. Powiem szczerze, że kiedy poszłam na zrobienie odlewów twarzy, spotkałam się z Izą, instruktorką śpiewu, zaczęliśmy pracować nad utworami, coś we mnie drgnęło i odezwała się we mnie tęsknota i wielka radość. Strasznie mnie to nakręciło i jestem bardzo szczęśliwa. Wiem, że występy w TTBZ będą dla mnie przygodą życia i już czuję ciarki jak o tym mówię.