"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Produkcja i Krzysztof Ibisz znów pod ostrzałem internautów: "Blackface w 2023 roku, SERIO?"

Pola 17 min. temu

To nie jest takie proste. Historia, traumy. To czarnoskórzy doswiadczyli zła i to jest ich historia. Malowanie twarzy i "n word" to dla nich bardzo niedobre skojarzenia. My tez mamy swoje historyczne traumy. Jesli kogos cos obraża to nie bardzo jest tu pole do dyskusji, bo to jego uczucia obraża.