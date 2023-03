Natalia Janoszek wymownie o kulisach "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"... Widzi faworyzowanie Ibisza? (WIDEO)

Natalia Janoszek o kulisach "TTBZ"

Natalia Janoszek o faworyzowaniu Ibisza w "TTBZ"

Ja już przed programem powiedziałam, że dla mnie Krzysztof Ibisz to będzie czarny koń tego programu i dużo osób się z tego śmiało, ale to jest zwierz sceniczny. To jest człowiek, który od lat jest na scenie. On wie, jak porwać tłumy i to świetnie wykorzystuje. Myślę, że gdyby inne osoby dostały te same kawałki, [...] pewnie nie udźwignęłyby ich w taki sposób, jak on to robi - odparła niezwykle dyplomatycznie.