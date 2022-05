"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Viki Gabor spełni swoje marzenie, wcielając się w Arianę Grande (WIDEO)

Lila 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Jury w tym sezonie jest tak beznadziejne, że naprawdę odechciewa się oglądać ten program. Wiśniewski, który nie ma żadnej wiedzy o teorii muzyki, siedzi i się wyżywa na o wiele lepiej śpiewających od niego uczestnikach - mam wrażenie, że dla zasady, żeby ludzie w komentarzach mu napisali, jaki to on nie jest szczery i się niczego nie boi. Znudzony Cugowski - megaloman wywracający oczami, krytykujący współczesny repertuar, jakby sam śpiewał wyłącznie poezję. Kasia wiadomo, jak to Kasia. Jedynie Walewska reprezentuje jakiś poziom, ma klasę i ogromną wiedzę muzyczną, poza tym przykłada sie do pracy i robi wcześniej jakis minimalny research.