Widzowie żalą się, że Viki Gabor w "Twoja twarz brzmi znajomo" jest FAWORYZOWANA. "Cały czas dostaje postaci pod siebie"

Oprócz Karoliny w programie Polsatu możemy oglądać także między innymi Viki Gabor. 14-latka radzi sobie na scenie o niebo lepiej, co odzwierciedlają zarówno oceny jury, jak i zachwyty fanów formatu.

Pod jednym z najnowszych postów na instagramowym profilu "Twarzy" pojawiło się jednak sporo mniej przychylnych uwag dotyczących jej udziału w show. Według części internautów Gabor jest w programie faworyzowana. Artystka ma ponoć dostawać do zaśpiewana utwory "pod siebie":

(...) Viki dostaje same takie piosenki, które są na wysokie oceny. Jest to trochę niesprawiedliwe ;

Mam wrażenie, że pan Cugowski w każdym odcinku faworyzuje Viki bez względu na to, jak zaśpiewa. Czyżby to było opłacone? To nie jest profesjonalne podejście. Są lepsi w tym programie i należy ich docenić - brzmi jeden z komentarzy.