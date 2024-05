"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Widzowie nie zostawiają suchej nitki na występie Barbary Kurdej-Szatan. "Beczała niczym KOZA"

Zobacz także: Basia Kurdej - Szatan o Zbigniewie Ziobro. "On chciał mnie wsadzić do więzienia"

Barbara Kurdej-Szatan rozczarowała widzów

Dopóki śpiewała Ola to było show, po wejściu Basi zrobił się odpust; Rihanna jeszcze ujdzie ale Britney... no nie; Baśka beczała niczym koza o imieniu Zenek; Ola barwowo czad, Basia zrobiła lekki pastisz Britney. Zamiast niej w edycji powinna być inna osoba, choćby jeden z wielu zwycięzców; Najsłabszy wystep, gdyby nie Kurdej-Szatan to by było ok, a tak - masakra; Basia była Basią i nie zbliżyła się do Britney Spears - grzmiali w komentarzach.