Tygodnik ujawnia, KIM JEST nowy partner Julii Kamińskiej! "To była miłość OD PIERWSZEGO WEJRZENIA"

Skąd one biorą natychmiast tych mężczyzn?? Od czterech lat jestem sama jak palec. Mimo, że atrakcyjna, wykształcona, niezależna finansowo. Nie jestem sama bo tak wybredzam, ale w najbliższym i dalszym otoczeniu nie istnieją wolni i mądrzy mężczyźni. Po prostu takich nie ma. Albo żonaci szukający nagminnie kochanek, albo alkoholicy, albo skrajnie zaniedbani bez zębów, brudni, lub zwykli oszuści nie mający nic, chcący kobietę zwyczajnie wykorzystać. Skąd te kobiety co chwila z nowym partnerem?? I to na poziomie, przystojnym. Ile razy byłam za granicą czy na urlopie czy na wyjeździe nigdy nie poznałam nikogo ot tak z nieba. Nigdy po prostu. A tu niby wyjechała i podszedł najprzystojniejszy izraelijczyk z tłumu i od razu miłość. Albo u drugiej, nie zdążyła drugi rozwód wziąć juz jest trzeci oddany partner. Skąd? Jak one to robią?? Ja na prawdę w promieniu wielu kilometrów nie widzę, nie znam nikogo wolnego, na poziomie, nie istnieją tacy po prostu.