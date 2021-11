Tyle trzeba zapłacić za GODZINNY TRENING z Anną Lewandowską!

Kropka 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Nie rozeszły się w minutę. Działa to tak, że po założeniu konta, dołączeniu do klubu czy to sklepu czy innego miejsca, ma się dostęp do zakupu danego produktu wcześniej, przedpremierowo, zwykle godzinę, czasami nawet cały dzień zanim produkt ruszy do oficjalnej sprzedaży. Jak rusza premiera to uaktualniają ilość towaru na stanie, w tym zakupione produkty przez klubowiczki. W przypadku Anny Lewandowskiej zapewne jej sympatycy, członkowie klubu po prostu wykupują wszystko wcześniej, dlatego jej produkty czy treningi nie są dostępne w momencie oficjalnej premiery. Już dzień wcześniej miejsca były zapewne wykupione, ale tak działa marketing by pokazać w momencie oficjalnej premiery produktu, że już go nie ma, by ludzie myśleli, że koniecznie muszą to mieć.😊