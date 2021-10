Anna Lewandowska ZAMKNĘŁA "healthy" kawiarnię w Warszawie!

Anna Lewandowska zawodową karierę zaczynała jako zawodniczka karate, z czasem postanowiła jednak zostać "trenerką wszystkich Polek". Od tamtej pory żona Roberta Lewandowskiego konsekwentnie buduje biznesowe imperium. Dziś 33-latka firmuje swym nazwiskiem m.in. własną markę kosmetyków, blog parentingowy, firmę cateringową czy linię zdrowych przekąsek. Wszystko rzecz jasna "by Ann".

W 2018 roku Anna Lewandowska stała się dumną posiadaczką własnej kawiarni na warszawskim Wilanowie, Healthy Store by Ann. Z myślą o miłośnikach zbilansowanej diety w menu lokalu znalazły się m.in. smoothies, zdrowe bowle, świeżo wyciskane soki i cała gama fit przekąsek, jak również pączki bez cukru i glutenu, które Lewa chętnie polecała na Tłusty Czwartek. Niestety musimy rozczarować wszystkich, którzy w tym roku planowali wstąpić do kawiarni by Ann na zdrowego pączusia. Okazuje się bowiem, że po trzech latach działalności lokal został zamknięty.

O sprawie poinformował serwis Portal Warszawski. Redakcja podkreśliła, że Healthy Store by Ann to zaledwie jeden z wielu lokali na Wilanowie, które w ostatnim czasie zakończyły działalność. Już kilka tygodni temu serwis donosił, że w dzielnicy tej zamknięto jeszcze dziewięć innych restauracji.

Skontaktowaliśmy się z menedżerką Anny Lewandowskiej, by dowiedzieć się, dlaczego trenerka postanowiła zamknąć Healthy Store. Przedstawicielka trenerki nieco wymijająco przyznała, że likwidacja lokalu spowodowana jest zmianami w zarządzie Foods by Ann, a co za tym idzie, nową strategią działania marki.

Lokal Healthy Store na Wilanowie był powiązany z marką spożywczą Foods by Ann, która od niedawna kierowana jest przez zarząd w zmienionym składzie. To też się wiąże z nową strategią marki. Foods by Ann będzie się przede wszystkim skupiać na swojej głównej działalności - czyli na dostarczaniu zdrowych produktów spożywczych do sklepów stacjonarnych oraz online - poinformowała nas Barbara Krysztofczyk.

Jeden z mieszkańców Wilanowa w rozmowie z Portalem Warszawskim stwierdził, że zamknięcia wilanowskich restauracji, w tym kawiarni by Ann, mają związek z kosztami najmu tamtejszych lokali. Wysoki czynsz najczęściej skutkuje równie wysokimi cenami, a te mogą skutecznie odstraszyć klientów.

Postanowiliśmy dopytać menedżerkę Lewandowskiej, czy zamknięcie kawiarni faktycznie miało związek z brakiem rentowności. Tym razem jednak Krysztofczyk odmówiła odpowiedzi.

Będzie Wam brakowało "healthy" kawiarni by Ann?

