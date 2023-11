Tyler Christopher nie żyje. Były mąż Evy Longorii i gwiazdor "Szpitala miejskiego" zmarł NAGLE w wieku 50 lat

Tyler Christopher, były mąż Evy Longorii i gwiazdor telenoweli zmarł nagle w wieku 50 lat

Tyler Christopher Baker urodził się 11 listopada 1972 roku. W przeszłości aktor zmagał się z depresją i uzależnieniem od alkoholu, dlatego chętnie angażował się w akcje uświadamiające o powszechności tych dolegliwości. Chociaż Tyler Christopher zagrał w wielu produkcjach m.in. "CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas", "Murder, Anyone?", "Beyond the Lights" czy "Czarodziejki", to największą popularność zyskał za sprawą telenoweli "Szpital miejski" w której przez blisko 20 lat wcielał się w rolę Nikolasa Cassadine’a.