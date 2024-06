TYLKO NA PUDELKU: 89-letnia Irena Santor komentuje doniesienia o operacji. "Przeczytałam o sobie, że nie żyję, a jak słychać - żyję!"

Irena Santor to bez wątpienia dama polskiej piosenki, której przeboje słuchają kolejne pokolenia. I chociaż wycofała się z życia zawodowego, od czasu do czasu pojawia się na branżowych imprezach, zachwycając zgromadzonych gości swoją świetną formą.

Irena Santor trafiła do jednego z warszawskich szpitali w związku ze zmianą skórną w obrębie nosa . Lekarze uznali, że może być ona niebezpieczna, dlatego postanowili wyciąć fragment skóry i wysłać go do badania histopatologicznego. Na wynik trzeba czekać aż trzy tygodnie - czytamy w "Super Expressie".

Irena Santor przeszła operację. Jak się czuje?

Kiedy opuszczę szpital? Ależ ja jestem już u siebie w domu, czuję się świetnie! To nie była żadna poważna operacja - zapewniła nas gwiazda. Przeczytałam o sobie, że nie żyję, a jak słychać - żyję! Proszę nie wierzyć we wszystko, co państwo o mnie przeczytacie -dodała w odniesieniu do plotek, że z jej stanem zdrowia nie dzieje się najlepiej.