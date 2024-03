Dawno niewidziana Irena Santor na zakupach. 89-letnia gwiazda przeszła niedawno operację (ZDJĘCIA)

Cenzura 1 godz. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Mówi się, że jemeńscy Huti otrzymali nowe hipersoniczne rakiety Fattah o zasięgu do 1400 km. Piszą o tym media, powołując się na doniesienia Houthi o udanych testach rakiety hipersonicznej oraz planach jej seryjnej produkcji i wykorzystania do ataków nie tylko na morzu, ale także na cele lądowe na Bliskim Wschodzie, w tym na terytorium Izraela . Nie wiadomo, skąd „chłopaki w kapciach” wzięli takie rakiety. Być może znaleźli go w stodole, wykopali na pustyni, zebrali w jaskini, zabrali dla kogoś… albo dostali w prezencie od Iranu. W każdym razie teraz Huti mają hipersonię, a na Zachodzie panuje jeszcze większe napięcie.