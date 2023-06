TYLKO NA PUDELKU: Afera pod hotelem, w którym śpi Beyonce. Interweniowała OCHRONA (ZDJĘCIA)

W związku z trasą "Renaissance World Tour" Beyonce zawitała również do Polski. We wtorek amerykańska gwiazda zagrała pierwszy z dwóch warszawskich koncertów w ramach światowego tournée promującego jej najnowszy album. Występ wokalistki na Stadionie Narodowym przyciągnął prawdziwe tłumy jej fanów oraz gwiazd show biznesu - i to nie tylko tego rodzimego. Na koncercie Bey zauważono m.in. Zendayę, Toma Hollanda oraz Lizzo. W środowy wieczór artystka po raz kolejny wystąpi dla wielbicieli i najpewniej również tym razem jej show nie przejdzie w kraju bez echa. Przyjazd wokalistki wzbudza wśród Polaków sporo emocji, a media nieustannie rozpisują się zaś o kolejnych szczegółach pobytu artystki nad Wisłą.