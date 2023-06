TYLKO NA PUDELKU: Tak wygląda apartament, w którym zatrzymała się Beyonce. Ma 204 metry i fortepian z 1857 roku (ZDJĘCIA)

Hmmmmm 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Obcy ludzie mają wypowiadać się na temat znanych ludzi i ich sytuacji życiowej . Kiedyś nie było do tego takiego dostępu to jest serio bezsnesu . Oni mają to gdzieś kto co pisze anonimowo a obcy ludzie żyją życiem znanych ludzi . Bezsnesu . To nikomu nic nie daje tylko marnuje czas nikt na tym nic nie zyska