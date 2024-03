TYLKO NA PUDELKU: Agnieszka Kaczorowska uderza w Pavlović. Zarzuca jej brak wiarygodności i manipulację. "Próbuje się na mnie NAPLUĆ"

Agnieszka Kaczorowska broni swoich słów o Tomaszu Wygodzie

Do krytyki mam pełne prawo zwłaszcza w tematach, w których się specjalizuję, a taniec bez wątpienia jest moją specjalizacją. Nie da się podważyć mojej eksperckości tanecznej, więc próbuje się na mnie napluć inaczej - następnie płynnie przechodzi do tego, co powiedziała o niej Pavlović.

Agnieszka Kaczorowska uderza w Iwonę Pavlović. Ostre słowa

A czy Pani Iwona jest wiarygodna? Wielokrotnie widziałam bardzo, ale to bardzo dobre występy w tym programie (choćby świetnie tańcząca Ilona w poprzedniej edycji), które były przez nią mocno krytykowane... Po co? Nie wiem. Może po to, aby widzowie słali SMS-y? Może to wyreżyserowane? Może to manipulacja? Nie rozumiem podcinania skrzydeł uczestnikom tego programu, bo nawet jak coś jest słabo zatańczone, to można to powiedzieć inaczej. Jest coś takiego jak "mądry feedback", który rozumiem, że dla poprzednich pokoleń jest pojęciem abstrakcyjnym, ale może idąc z duchem czasu, warto się zaznajomić? To dalej program rozrywkowy, który dla uczestników ma być fantastyczną przygodą - kwituje.