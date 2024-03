TYLKO NA PUDELKU: Aleks Mackiewicz tak naprawdę ma SPORE doświadczenie taneczne?! Ze strony zniknęły NIEWYGODNE informacje, a on sam ZABRAŁ GŁOS

Chyba znowu mamy do czynienia z oszustem, ponieważ tańczył pan w Niemczech w latach 2004-2009 w turniejach tańców latino i standardowych, co z resztą każdy może wygooglować. Tańczył z niejaką Sonją Rank w Niemczech, zresztą wciąż to robi. (...) Ciężko oceniać profesjonalistę tańca towarzyskiego , a pan ma doświadczenie w tym konkretnym nurcie i to wieloletnie. Dla Polsatu 0/10. Dla Aleksa 7/10 czyżby błędy wynikały z obawy ujawnienia prawdy? Nic w Internecie się nie gubi . Aleks Mackiewicz wstyd, wstyd i wielka niesprawiedliwość wobec innych uczestników :( - czytamy w komentarzach.

Aleks Mackiewicz jest doświadczonym tancerzem?!

Co do informacji o umiejętnościach, to zapisując się do agencji aktorskich, wypełniało się formularze i tam zaznaczało wszystko, co mogłoby się zaprezentować dla potencjalnego reżysera na casting. Tak więc umiejętności tańca, szermierki, nawet jazdy konno podawałem, bo to zawsze jakieś uatrakcyjnienie. Gdy miałem 8 lat brałem udział w mini playback show, w wieku 10 lat zapisałem się na tańce towarzyskie, w wieku 11 lat na nowoczesne, a mając 12 lat na break dance. Wszystko to odpuściłem szybko i poszedłem do kółka teatralnego. Jak tylko dostałem informację, że jest jakiś Aleksander Mackiewicz, który jest jakimś mistrzem tańca sam się we zdziwiłem - poinformował.