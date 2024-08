TYLKO NA PUDELKU: Aleksandra Mirosław dostała MIESZKANIE za ZŁOTO na Igrzyskach Olimpijskich. Ujawniła szczegóły: "Nie znamy lokalizacji"

Po zmaganiach olimpijskich i towarzyszących im emocjach Aleksandra nie wróciła od razu do treningów - zamiast tego woli skorzystać jeszcze ze swoich "pięciu minut". Od telewizji TVN sportsmenka otrzymała propozycję, której nie potrafiła odmówić. Rekordzistka świata we wspinaczce na czas wzięła udział w pokazie zorganizowanym na potrzeby programu "Top Model" i przeparadowała w widowiskowej kreacji po wybiegu w Sopocie.

Jeszcze nie spotkałam się z fundatorem tych nagród, ale z tego, co wiem to oprócz tego, że dostajemy mieszkanie, to będzie ono wykończone pod klucz - wyjawiła. I to ma być z nami ściśle ustalane, w jaki sposób co chcemy. Wydaje mi się, że będzie pięknie.