Aleksandra Mirosław za złoty medal dostanie mieszkanie. Deweloper wyjawił jego wartość

Czy nie drażni was reklama always itp? Czemu wmawia się kobietom, że zawsze mają czuć się fantastycznie i zmuszać do czegoś czego nie przeskoczą. Presja, że mamy hasać jak sarenki jak rozrywa nas od środka to jakieś nieporozumienie.